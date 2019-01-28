Niğde'de polis 12 bin şahıs sorguladı

Sorgulamalarda araması bulunan 7 kişi için adli işlem başlatıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehir merkezine giriş ve çıkışlarda bulunan 4 uygulama noktasında yapılan uygulamada vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirler aldıklarını söyledi.

Cebeloğlu, ‘‘1 ay içerisinde 4 uygulama noktasında 6 bin 816 araç durdurularak incelemeleri yapıldı. Bu noktalarda 12 bin 16 kişi sorgulaması yapıldı. İçerisinde çeşitli konulardan dolayı aramaları bulunan şahıslar için gerekli adli işlem yapıldı. Yine sorgulamalarda araçlarında eksiklik nedeniyle 136 araca cezai işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbiri aldık'' dedi.