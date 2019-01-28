İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de polis 12 bin şahıs sorguladı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri son 1 ayda 12 bin şahıs sorguladı.

Sorgulamalarda araması bulunan 7 kişi için adli işlem başlatıldı.


Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehir merkezine giriş ve çıkışlarda bulunan 4 uygulama noktasında yapılan uygulamada vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirler aldıklarını söyledi.


Cebeloğlu, ‘‘1 ay içerisinde 4 uygulama noktasında 6 bin 816 araç durdurularak incelemeleri yapıldı. Bu noktalarda 12 bin 16 kişi sorgulaması yapıldı. İçerisinde çeşitli konulardan dolayı aramaları bulunan şahıslar için gerekli adli işlem yapıldı. Yine sorgulamalarda araçlarında eksiklik nedeniyle 136 araca cezai işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbiri aldık'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.