Niğde'de Polis Teşkilatı kuruluş yıldönümü kutlandı

Niğde'de Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri, polisler, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve POMEM Müdür Vekili Fatih Kılıç Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ilimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan emniyet mensuplarımıza Niğde halkı da gönülden her türlü desteği vermiş ve vermeye de devam ettiğini söyledi.

Şimşek, ‘‘Şüphesiz ki Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenledir ki; her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak olan teşkilatları kurmak zorundadır. Bu anlamda kurulduğu 10 Nisa'n 1845 yılından bu yana büyük bir başarıyla ülkemizde görevini yürüten Emniyet Teşkilatımız bugün kuruluşunun 174. Yılını gururla kutlamaktadır. Polisimiz, bizlerin huzurunun , güvenliğinin teminatıdır. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suçu önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri ifa etmektedir. Vicdanların işlemediği yerde polis devreye girmekte, huzurun bekçiliğini yapmaktadır. Zor şartlarda, canını ortaya koyarak, cesaret ve yiğitlikle mücadele etmektedir. Milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile görevini yerine getirmektedir. Memnuniyetle görüyoruz ki milletimiz her zaman, görevlerini icra ederken emniyet mensuplarımıza gönülden inanarak her türlü desteği vermiş, vermeye de devam etmektedir. Aynı şekilde ilimizde de Emniyet müdürümüzün sevk ve idaresinde ilimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan emniyet mensuplarımıza Niğde halkı da gönülden her türlü desteği vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Ve bu birliktelik ve motivasyon sayesindedir ki ilimiz büyük bir asayiş sorunu olmayan bir huzur kenti durumundadır. Ben bundan böyle de tüm Niğdelilerin Emniyet mensuplarımıza aynı desteği vereceklerine, polisimizin de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yine bu başarıdan dolayı başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere ilimizde görev yapan tüm polis arkadaşlarımı ve onların tüm amirlerini kutluyorum'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet mensupları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında, Niğde Şehitliği ziyareti ve Dışarı Camiinde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu.