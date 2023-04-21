Niğde'de protokol vatandaşla bayramlaştı

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Niğde Öğretmenevi Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Vekili Resul Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı. Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.