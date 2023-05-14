Niğde'de protokolü oylarını kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandığa giden Niğde protokolü oyunu kullandı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda oy kullandı. Vali Koç, oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak, “Seçimde görevli tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize hayırlı görevler, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Koç, “Bugün saat 08.00 itibariyle tüm il genelimizde sandıklarda oy vermeler huzurlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Niğde'mizde seçim süresince huzurlu bir şekilde seçimin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İlimizde toplam 820 sandıkta 258 bin 35 vatandaşımız oy kullanacak. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde oy kullanabilmeleri için tüm güvenlik önlemlerini aldık. Emniyet ve jandarma personelleri olarak toplam bin 173 kişi seçimlerimizin güven içerisinde gerçekleşmesi için sahadalar” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir ile birlikte oyunu kullanmak üzere 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda kayıtlı olduğu 1311 numaralı sandıkta oy kullandılar.

Başkan Özdemir ise, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bugün 14 Mayıs Demokrasi Şöleni aslında. Niğde'mizde seçimler huzur içerisinde gerçekleşiyor. İnşallah ülkemiz için de huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Umarım milletimiz ve ülkemiz açısından hayırlı bir sonuç olur” diye konuştu.