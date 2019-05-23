Niğde'de Ramazan Heyecanı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Niğde'nin manevi iklimine katkı sağlamak, Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek için Niğde Belediye Başkanlığı tarafından kurulan Ramazan Sokağı etkinlik çadırına Niğdeli vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Fuar alanına büyük ilgi

Sun Fuarcılık tarafından Niğde Belediyesi önüne kurulan Ramazan Sokağına binlerce Niğdeli akın ediyor.

Birbirinden güzel sanatçılarla Ramazan ayı akşamlarında hoşça vakit geçiren, çocukların ve ailelerin ilgiyle takip ettiği Ramazan Sokağı etkinliklerinin on altıncı gününde Dursun Ali Erzincanlı sevenleriyle bir araya geldi.

Yoğun katılım sağlanan dinleti programında Kudüs, Peygamber Efendimizin hayatı, ve ona atf edilen şiirleri, onun mübarek ve şerefli hayatını şiirsel bir üslup ile anlatmaya gayret gösteren konuşmacı Dursun Ali Erzincanlı program sonrasında sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan Etkinliğinde selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Birlik ve beraberlik içinde bizleri bu mübarek Ramazan Ayına eriştiren Cenab-ı Allah'a şükrediyor, Ramazan ayının başladığı günden bugüne etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren, bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Etkinlikler kapsamında çocuklarımızı eğlendirmenin yanı sıra vatandaşlarımızın da Ramazan ayının maneviyatına uygun vakit geçirmelerini sağlamanın gayreti içerisinde dolu dolu on altı gün geçirdik. Tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.