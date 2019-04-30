Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Son günlerde ekmek zammı ile ilgili olarak bir yanlış anlaşılma ve karışıklığın olduğunu belirten Başkan Alim Yeşil, Niğde'de ekmeğe zam gelmediğini, 200 gram ekmeğin 1 lira olduğunu söyledi. Yeşil, “Somun ekmek 1 liradır. Ekmeğe zam gelmedi. 200 gram susamlı Ramazan pidesi 1 lira 25 kuruştan, 400 gram Ramazan pidesinin ise 2 lira 50 kuruştan satılması kararı alındı” dedi.