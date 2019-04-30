İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Niğde'de Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, 200 gram susamlı Ramazan pidesinin 1 lira 25 kuruşa, 400 gram pidenin ise 2 lira 50 kuruşa satılacağını açıkladı.


Son günlerde ekmek zammı ile ilgili olarak bir yanlış anlaşılma ve karışıklığın olduğunu belirten Başkan Alim Yeşil, Niğde'de ekmeğe zam gelmediğini, 200 gram ekmeğin 1 lira olduğunu söyledi. Yeşil, “Somun ekmek 1 liradır. Ekmeğe zam gelmedi. 200 gram susamlı Ramazan pidesi 1 lira 25 kuruştan, 400 gram Ramazan pidesinin ise 2 lira 50 kuruştan satılması kararı alındı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.