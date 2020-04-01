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Niğde'de sağlıkçılar için siper yaptılar

Niğde’de Halk Eğitim Merkezleri ile Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öncülüğünde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen koruyucu siperler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline teslim edildi.

Niğde'de Halk Eğitim Merkezleri ile Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öncülüğünde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen koruyucu siperler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına destek için başlatılan kampanyayla üretilen koruyucu siperler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.


Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, ilk etapta üretilen 200 siperin sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını belirtti.


BİLSEM'de aylık yaklaşık bin maske ve koruyucu siper üretildiğini aktaran Yaşar, "Aylık üretilen 35 maske ve siperler günlük hastanemize ulaştırılmaktadır. Bizim için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza ufakta olsa bizim katkımız olsun istedik, ben bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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