Niğde'de Şehitler anıldı

Niğde'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir şehitliğe çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesi sonrasında Vali Yardımcısı Türkdamar, şehitlik defterini imzaladı. İl protokolü, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir yaptığı konuşmada: “Çanakkale Savaşında dünyanın en ağır silahlarına karşı dimdik başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüreklerinde vatan sevdası kalplerinde iman dolu bir millet vardı. Bu millet gücünün ve imanının ne kadar kuvvetli olduğunu topraklarımızda gözü olan hainlere karşı ispatlamış ve dünyaya Çanakkale geçilmez sözünü tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Bu zafer bizim için en büyük gurur kaynağıdır” dedi.

Şehitlikteki törenin ardından, İl Kültür Merkezinde, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerince anma programı gerçekleştirildi. Törene Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve şehit yakınları katıldı.