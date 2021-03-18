Niğde'de Şehitler dualarla anıldı

Niğde'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız Şehitlik Anıtına çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende, Vali Yılmaz Şimşek şeref defterini imzaladı.

Kendirli Camii İmamı Kazım Yalçın Kuran-I Kerim okudu.Kur-an'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Şimşek ve diğer protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.