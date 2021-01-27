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Niğde'de şiddetli rüzgar cephe kaplamasının uçurdu

Niğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın dış cephe kaplaması uçtu.

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın dış cephe kaplaması uçtu.


Niğde'de Merkez Alpaslan Bulvarı üzerindeki apartmanın dış cephe kaplaması, rüzgâr nedeniyle koptu. Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada boş alana düştü. Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Niğde Valiliği şu açıklamalarda bulundu:


"Niğde'de bugün (27 Ocak) kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) seviyesinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz."

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