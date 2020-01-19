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Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

Niğde’de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Niğde'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, İmam Hatip Meydanı'nda meydana geldi. İ.E ile E.O. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.E. pompalı tüfekle ateş ederek E.O.'yu yaraladı. E.O. (21) olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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