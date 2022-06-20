Niğde'de silahlı kavga: 2 polis ağır yaralı

Niğde'de istirahatli 2 polis ve aralarında esnaf ile işçi bulunan 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir polis memuru kafasından diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kumluca Mahallesi su deposu civarında polis memurları M.U. ve C.G. araçlarında sohbet ederken yanlarına gelen S.Ç, Y.B., S.C. ve İ.T. rahatsız etmeye başladı. Kendilerini polis olarak tanıtmalarına rağmen 4 kişilik grup saldırıya geçti. Polis memuru M.U.'yu taşla kafasına vurarak etkisiz hale getiren saldırganlar diğer polis memurunu da tabancayla yaraladı. Yaralı polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra firar eden 4 kişi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Valiliği de olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, polisleri darp eden kişilerin tutuklandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını bildirdi.