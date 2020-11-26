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Niğde'de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, durumu ağır olan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, durumu ağır olan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Burhan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana gelen olayda, M.A. ve R.G.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.A. ve R.G.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.A. ve R.G.'ye müdahale etti. M.A. burada ypaılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamazken, ağır yaralanan R.G. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


M.A'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

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