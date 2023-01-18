Niğde'de ticari araç devrildi: 10 yaralı

Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında A.A'nın yönetimindeki 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.