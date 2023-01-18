İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de ticari araç devrildi: 10 yaralı

Niğde’de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında A.A'nın yönetimindeki 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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