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Niğde'de Toplu Ulaşım Ücretsiz

Niğde Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyletoplu ulaşım hizmetlerini bayramın ilk günü ücretsiz verecek.


Niğde Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşlara bayramın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.


Vatandaşların manevi değerleri yaşaması ve yaşatmasına büyük önem veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Toplum olarak manevi değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizi yaşatmamız gerekmektedir. Bu düşünceyle mezarlıklarımızın ziyaret edilmesi, hanelerin ziyaret edilerek bayram tebriklerinin rahatça yapılabilmesi adına Ramazan Bayramı'nın ilk günü toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecek. Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin gönül huzuruyla geçirecekleri, sevdikleriyle bir olacakları bir bayram diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını kutluyorum” dedi.

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