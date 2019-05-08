Niğde'de Trafik Haftası etkinlikleri başladı

Niğde'de ‘Trafik Haftası” nedeniyle Ömer Halisdemir Meydanı'na stant açıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açılan standa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, UMKE, AFAD, 112 ve Karayolları trafik ekipleri de yer aldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek yaptığı açıklamada şunları dedi: “bu tür etkinliklerdeki amacımız trafik kazalarına dikkat çekmek. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyma noktasında toplumda bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet etmektir. Ülkemizde her yıl trafik kazaları nedeniyle binlerce vatandaşımız ya hayatını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Buda toplumda yıkıcı ve üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Bu trafik kazalarının temel sebebi ise trafik kurallarına yayalarımızın sürücülerimizin yeterince uymamasıdır. Ümit ediyorum ki bu tür etkinlikler bu tür çalışmalar ve çabalarımız trafik kazalarının azalması yönünden fayda doğurur, azalmasına yardımcı olur. İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Bizde geçtiğimiz şubat ayı içerisinde bu kampanyanın ilimizdeki startını verdik. Bu kampanyadaki amaç yaya geçitlerinde ve ışıksız kavşaklarda sürücülerin yayalara öncelik tanımasıdır. Yayalar yola adımını attığından itibaren sürücülerin uyması ve yayalara saygı göstermesidir. Bu kampanyamız kısa sürede güzel sonuçlara vesile oldu. Yaya geçitlerindeki kazalarda yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma var. Türkiye genelinde ise yüzde 40'lık bir azalma var” şeklinde konuştu. Stantta vatandaşlara, trafik kurallarını anlatan işaret levhaları ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıtıldı. Vali Şimşek ve ellerinde trafik kurallarıyla ilgili dövizler taşıyan çocuklar yaya geçidinde sürücülere “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” kampanyası hakkında bilgi verdi.