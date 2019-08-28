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Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil, Ergün Karabacak'ın kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün Karabacak, olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralanan Karabacak'ın oğlu Muhammet Karabacak ve otomobil sürücüsü Yusuf Özgen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Çayırlı Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Ergün Karabacak'ın cenazesi Niğde'de hastane morguna kaldırıldı.

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