Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı

Niğde'de kavşağa hızlı giren sürücünün yağışlı havanın da etkisiyle kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Efendibey Mahallesi Niğde Evleri Yolu Kentsel Dönüşüm Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 51 AAF 009 plakalı otomobil kavşağa yaklaşırken önündeki aracı sollamak istedi. Kavşağa hızlı giren sürücü yağışlı havanın da etkisiyle refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.K. ve araçta bulunan H.A., F.A. ve E.H. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.