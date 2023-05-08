İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Niğde’de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan tur sürücüsü emniyete götürüldü.

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