Niğde'de üniversiteler tanıtım standı açtı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Niğde Belediyesi önünde düzenlenen fuarda, birliğe üye 12 üniversite stant açtı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu fuarda yaptığı konuşmada; Anadolu Üniversiteler Birliği'ne bu sene üye olduklarını söyledi. Bu tip fuarların daha çok büyük şehirlerde yapıldığını belirten Uslu; "Buradaki hocalarımız tercih yapacak öğrencilerimize, vatandaşlarımıza bilgi verecekler. Tanıtım fuarların önemli oluğunu düşünüyoruz. Kariyer ve gelecek planlamalarında öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Tercih yapacak bütün öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.