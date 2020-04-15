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Niğde'de usulsüz av yapanlara ceza yazıldı

Niğde’de usulsüz tuzak avcılığı yapan 2 kişiye 10 bin 942 TL para cezası kesildi.

Niğde'de usulsüz tuzak avcılığı yapan 2 kişiye 10 bin 942 TL para cezası kesildi.


Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Koruma ekiplerince yapılan av koruma - kontrol faaliyetlerinde, Bozköy - Gösterli Devlet Avlağında canlı mühre (Keklik) ile usulsüz tuzak avcılığı yapan 2 kişiyi tespit etti. Şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet ettiklerinden dolayı 6 bin 262 TL idari para cezası ve 4 bin 680 TL tazminat olmak üzere toplam 10 bin 942 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahısların canlı mühre olarak avda kullanmış olduğu 6 adet kınalı kekliğe el konuldu.

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