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Niğde'de Uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına’ yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 1,64 ve 1,66 gram ağırlıklarında 2 fişek esrar, 6 adet extacy hap, alüminyum folyo içerisinde 5,06 gram ağırlığında Esrar, evde bulunan L.Ö'nün üzerinde ve F.G'nin aracında yapılan aramada ise 33 adet extacy hap, 11 fişek toplam 19,89 gram ağırlığında esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili M.K. ve evinde bulunan G.G., F.G., L.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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