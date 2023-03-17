İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı

Niğde’de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 32,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.


Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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