Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden yapılan aramalarda bin 212 adet sentetik ecza, 537 adet hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.