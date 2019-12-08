İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 800 gram metafetamin ele geçirdi.

Niğde'de narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 800 gram metafetamin ele geçirdi.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 04 AJ 309 plakalı aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 800 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M. gözaltına alındı. Abdurrazak K.'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.