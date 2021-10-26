Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Niğde’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerin 18-25 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 3,49 gram eroin, 37,9 gram esrar, 28,04 gram bonzai, 10,23 gram metamfetamin ve 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.