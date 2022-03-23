İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 14-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramalarda, 342 gram esrar, 208,68 gram bonzai, 21,31 gram eroin, 4,73 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Niğde'de Narko ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.