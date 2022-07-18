Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bor İlçesine bağlı Balcı ve Uluağaç köylerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonlarda 10 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi sütun ele geçirdi.

Olayla ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.