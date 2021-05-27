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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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