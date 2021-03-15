İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 229,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.