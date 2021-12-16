İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22.98 gram metamfetamin, 1.54 gram kannabinoid ve 19.28 gram eroin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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