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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.Ö., İ.Ü., O.Y., Y.A., G.K. ve M.A gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam ağırlığı 9,37 gram olan metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam ağırlığı 5,53 gram olan esrar maddesi,1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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