Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda; yaklaşık 1,5 kilo uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 72 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 29 bin TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.