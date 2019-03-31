Niğde'de vali, milletvekili ve adaylar oy kullandı

Şimşek çifti, 1279 numaralı sandıkta belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri için oylarını kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, ülke olarak önemli bir seçim yapıldığını söyledi. Niğde genelinde 851 sandıkta vatandaşların oyunu kullandığını belirten Şimşek, şunları söyledi;

"Sandık çevrelerinde vatandaşların huzur ve güven ortamında hiçbir etki altında kalmadan oylarını kullanabilmeleri için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Yaklaşık bin 500 güvenlik gücümüz sandık çevrelerinde görev yapıyor. diğer tarafından il ve ilçelerimizde kurulan seçim koordinasyon merkezleri de çalışmalarını sürdürüyor ve yarın sabaha kadar çalışmalarına devam edecek. İnşallah vatandaşın hür iradesinin sandıklara yansıdığı bir seçim yapmış oluruz."

Öte yandan, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin Kemal Aydoğan İlkokulunda, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, eşi Mukaddes, oğlu Ramazan ve kızı Ayşe Peşin de Hamamlı Özgür Bilen İlkokulunda, AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir ise 23 Nisan Havacılar Ortaokulunda oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Seçim sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın sandığa ilgisi oldukça fazla. Bu gerçekten sevindirici. Sandıktan çıkan sonuç milletimizin kararı olacak." dedi.

CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz ve eşi Fisun Yılmaz da oyunu 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulu kullandı. Yılmaz çiftine CHP İl Başkanı Erhan Adem ve Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı da eşlik etti. Yılmaz, "Uzun süredir adaylar konuştu şimdi konuşma sırası seçmenin. Her türlü karara saygımız var. 31 Mart seçimlerinin memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.