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Niğde'de vergi memurunun rüşvet istediği iddiası

Niğde’de bir vatandaştan rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan vergi dairesi memuru adliyeye sevk edildi.

Niğde'de bir vatandaştan rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan vergi dairesi memuru adliyeye sevk edildi.


Niğde Vergi Dairesinde işlem yaptırmak isteyen R.B. adlı vatandaş, memur M.Ç'nin kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dairede tedbir alan polis ekipleri, M.Ç'yi 500 lira rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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