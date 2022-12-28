Niğde'de yaban keçisi sayısı yükseldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde'de dağ keçilerinin envanterini çıkardı.

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Aladağlar Milli Parkı'nda ve Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde 20 kişilik ekip ile yapılan envanter çalışmaları sonucunda dağ keçisi sayısı yeniden belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yaban keçisi sayısının bu yıl 2 bin 950'ye yükseldiği görüldü. 2021 yılında yapılan sayımlarda 2 bin 70 olan yaban keçisi sayısı bu yıl 2 bin 950'ye yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yapılan sayım sonucunda genç yaban keçisi sayısında artış gözlemledi. Niğde'de etkin koruma ve duyarlı vatandaşlar sayesinde dağ keçisi sayısının her geçen yıl arttığına değinen yetkililer, Çamardı'da Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bin 689, Aladağlar Milli Parkı'nda 845, Ulukışla'ya bağlı Horoz köyünde 416 yaban keçisi bulunduğunu belirtti.

20 kişilik ekiple 10 bölgede yapılan envanter çalışmaları sonucunda 2021 yılına oranla yaklaşık yüzde 10 oranında bir artış yaşandığı belirtildi.