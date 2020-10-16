Niğde'de yakalanan DEAŞ'lı Adliyeye sevk edildi

Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Niğde'de gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Irak uyruklu A.H.D.D , polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.