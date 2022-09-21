Niğde'de “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik”

Niğde'de İçişleri Bakanlığının yürüttüğü “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” ve Öncelik Hayatını Öncelik Yayanın” projesi ile “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” mottosuyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler ellerinde dövizler taşıdı, sürücülere kırmızı düdük çalarak uyardı. Niğde Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin trafikte okullarına daha güvenli olarak gidip gelmeleri noktasında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Niğde'de 150'ye yakın yaya geçidi bulunduğunu bunlarında bir çoğunun işaretlemeleri ve boyalarının tamamlandığını anlatan Vali Koç: “ tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de eğitim öğretime başladık. Bütün öğrencilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Okulların açılmış olması, yaz sezonunun bitmiş olması dolayısıyla haliyle hem kara yollarımızda hem de okul geçitlerimizle, yaya geçitlerimizle, şehir içi trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Önceki yıllarda olduğu gibi İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen yayalar için beş adımda güvenli trafik. Öncelik hayatın öncelik yayanın yayalar kırmızı çizgimizdir” gibi projeler ve mottolar eşliğinde ilimizde de çalışmalar yapılıyor. Yaya geçitlerinin boyanması gibi görsellerinin yenilenmesi gibi. İlimizde de toplam 150 yaya geçidi bulunuyor. Bunları bir çoğu işaretlemeleri ve boyanmaları tamamlandı. Eksik olanlar da önümüzdeki günlerde belediyeyle, jandarmamızla ve emniyetimizle ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Koç, "Biz çocuklarımızın daha güvenli olarak trafikte okullarına gidip gelmeleri noktasında arkadaşlarımız bütün gereken tedbirleri alıyorlar. Bu çerçevede da yine ilimizde faaliyet gösteren öğrenci servislerimizin hemen hemen hepsini denetledik. 8 tanesi bu çerçevede uygun görülmedi. Yine bununla beraber yine öğrencilerimizin zarar görmemesi açısından eğitimlerimiz devam ediyor. Hem çocuk trafik parkımızda hem emniyetimizin hem de jandarmamızın oluşturduğu trafik birimleri tarafından yine 11 yaş üstü çocuklarımızın hepsine bu yaya geçitlerinde gözlemci olarak görevli olarak almaları noktasında eğitimlerimiz devam ediyor. Tek derdimiz bizim bir tane daha çocuğumuzun burnu kanamadan sağ salim olarak evlerinden okullarına, okullarından evlerine gelmelerini temin etmek” dedi.