İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de yazlık elma pazarda alıcılarını bekliyor

Niğde’de, yaz elması olarak bilinen erkenci elma hasadı başladı.

Niğde'de, yaz elması olarak bilinen erkenci elma hasadı başladı. Organik olan ve üretimi azalan yaz elması pazarlara girmeye başladı. Kışlık elmalar ise Eylül ve Ekim aylarında hasadına başlanılacak.


Bahçede fiyatı 1 TL ile 2 TL arasında alıcı bulan yaz elmasının kalite ve veriminin iyi olduğunu söyleyen üretici Emrah Eke, ‘‘Yazlık elmamızın hasadı başladı. Tarımda tescil görmüş bir çeşidimiz. Niğde'ye ait 18 civarında elma çeşidi var aynı zamanda fidanlarını da üretiyoruz. Fiyatı 2 TL piyasaya erken çıktığı için tüketici tarafından talep ediyor. Eylül aylarında da kışlık elmamızın hasadına başlayacağız'' dedi.


Üretici Zeki Şener ise, ‘‘Değirmenli kasabamızın yazlık elması hasat zamanı başladı. Genellikle Niğde'de satışı oluyor. Toptan fiyatı 2 TL'den satıyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.