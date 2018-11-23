Niğde'de yetkileri olmadan hacamat yapan yerlere operasyon

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Niğde'de yetkilendirmedikleri halde hacamat işlemi yapılan 8 adrese operasyon yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hekim olmadıkları ve bakanlıkça yetkilendirilmedikleri halde hacamat yaptıkları şikayeti üzerine, Niğde'de hacamat, sülük ve hipnoz ile tedavi yapan yerlere yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Ekipleriyle birlikte Niğde'de bulunan 8 adreste arama yapıldı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda hacamat, sülük ve hipnoz tedavisinde kullanılan bin 790 adet malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere mahkeme kararıyla el konuldu.