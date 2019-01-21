Niğde'de yükümlüler okullarda tadilat yapıyor

Niğde'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu ile Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulunda tamirat, tadilat ve onarım çalışması yaptı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, yaptığı açıklamada, projeyle hükümlülerin toplum içerisinde ücretsiz hizmet üreterek cezalarının infazının sağlanması ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında iş hayatı ve çevreye uyumlarının gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Niğde'de kamu kurumlarında 125 hükümlünün cezalarını yerine getirdiğini belirten Seymen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gün bu okulda okuyan çocuklarımızın daha iyi sıralarda daha temiz bir okulda eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri bizi oldukça mutlu etmektedir. Bu çalışmalar burada son bulmayacak, bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız karşılıklı iş birliği içerisinde devam ettirilecektir.”

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeyle mahkumların gönüllü olarak 2 okulda ıslah çalışmasının yapıldığını dile getirdi. Ecer, "Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda 240 sıra, 7 derslikli Değirmenli Atatürk İlkokulunda da malzemelerinin Milli Eğitim Müdürlüğü temini, işçiliğini de denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından tamirat, tadilat ve onarım yapılmakta. Bu güzel uygulama, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için hayırlı olsun" diye konuştu.