Ni?de'de y?zme bilmeyen kalmayacak

Ni?de'de ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n Projesi' kapsam?nda ?ehir merkezi ve il?elerin yan? s?ra k?y okullar?ndaki ?ocuklara y?zme ??retiliyor.

Ni?de Olimpik Y?zme havuzuna okul servisleri ile getirilen ??renciler hem e?leniyor hem de y?zme ??reniyor.

Gen?lik ve Spor ile Milli E?itim bakanl?klar? taraf?ndan imzalanan protokolle hayata ge?irilen ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n Projesi' ?er?evesinde Ni?de'de 1000'den fazla ??renciye, olimpik kapal? y?zme havuzunda y?zme ??retilmesi i?in e?itim veriliyor.

K?y okullar? ba?ta olmak ?zere il genelindeki ?e?itli okullardan servislerle getirilen ??renciler, uzman antren?rler e?li?inde y?zme e?itimi al?yor.

Ni?de Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? ?lker ?tg?nl?, Cumhurba?kanl??? taraf?ndan ba?lat?lan ikinci Y?z G?nl?k Eylem Plan? ?er?evesinde ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n Projesi'nin ba?ar? ile s?rd?r?ld???n? ve hedefin Ni?de'de herkesin y?zme ??renmesi oldu?unu s?yledi.

?tg?nl?, "Cumhurba?kan?m?z?n ba?latm?? oldu?u ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n' projesi Milli E?itim Bakanl??? ile Gen?lik ve Spor Bakanl??? aras?nda imzalanan protokolle hayata ge?irildi. Biz de Ni?de Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl??? olarak 2018 y?l?nda yakla??k 750 ??rencimize y?zmeyi ??rettik. 2019 - 2020 y?l? i?erisinde de yakla??k 3 bin ??renciye y?zme ??retmeyi hedefliyoruz. ?uana kadar y?zme ??retti?imiz ??renci say?s? 1500 belki de bu gelen ??renciler aras?nda hi? havuzu g?remeyecek durumda olanlar bu sayede y?zmeyi ??reniyorlar. ?lk??retim ve Orta??retim ??rencilerine proje kapsam?nda y?zmeyi ??rettikten sonra in?allah daha b?y?k ya?lara da bu projeyi uygulayaca??z. Annelere, babalara. Ni?de' de y?zme bilmeyen kalmas?n istiyoruz ve bunu elimizden geldi?i kadar tamamlamaya ?al??aca??z" dedi.

Birer ayl?k periyotlarda ve 3 d?nem halinde ?cretsiz olarak ger?ekle?tirilen e?itimlerde ?ocuklarda e?lenceli vakit ge?iriyor. Daha ?nce y?zme bilmediklerini belirten ?ocuklar y?zme ??rendikleri i?in mutlu olduklar?n? s?ylediler. Projenin ?ok g?zel oldu?unu belirten veliler ise ?ocuklar hem g?zel vakit ge?iriyor hem de y?zme ??rendiklerini s?ylediler.