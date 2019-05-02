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Niğde'de Zabıtadan tarifeye uymayan fırınlara baskın

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, 4 gündür ekmeği 1 lira 25 kuruştan ekmek satan fırınları denetledi.


Ramazan pidesi fiyat tarifesine uyarak normal ekmeğe de zam yapan fırınları denetleyen zabıtalar uyarıda bulunuyor. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil'in ekmeğe zammın 16 Mayıs'ta gelecek açıklamasına rağmen fırınlar zamlı satmaya başladı.


Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri ise Niğde merkezdeki fırınları denetledi. Denetimleri artıran ekipler fiyat tarifesine uymayan fırınlara ceza uygulayacağı belirtildi.

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