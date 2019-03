Niğde'de14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle program düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, doktorlar ve sağlık personelleri katıldı.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın yaptığı açılış konuşmasında: “Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yılın her günü, her saati büyük bir sabır ve özveriyle çalışan başta ilimizde olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde görevli hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterinden hizmetlisine kadar insan yaşamını her şeyin üstünde tutan ve kendini insanlığa adayan tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, şiddetten uzak, sevginin hakim olduğu sağlıklı günler diliyor, bu duygu ve düşünceyle tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bu uğurda hayatını feda eden meslek şehitlerimize Allah'tan rahmet yaşayanlara sağlık huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise, kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı konuşmada şunları dedi: “İnsanın ve canlının olduğu her yerde “sağlık” en önemli unsurdur. Ülkelerin de gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisi de yine sağlıktır. Bu noktada sağlıklı fertler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek ise Ülkelerin en temel amaçlarındandır. Yine, Modern dünyada bir ülkenin gelişmişlik oranı, sağlık alanında yaptığı çalışmalar ile ölçülmektedir. Bir ülkenin sağlık sektörünün gelişmişliği o ülkenin kalkınma başarısının da bir göstergesidir. Bu bakımdan sağlık çalışanları, ülke kalkınmasının en kıymetli parçasını teşkil etmektedirler. Ülkemizde de bu ulvi ve kutsal görevi yerine getirmekte olan sağlık çalışanlarımıza, daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmeleri adına modern zamanın şartlarına uygun dizayn edilmiş hastaneler, modern cihazlar kısacası tüm imkânlar seferber edilmektedir. Memnuniyetle görüyoruz ki, Özellikle son 15 yılda ülkemiz sağlık alanında çok büyük bir dönüşüm yaşamıştır.Şehir hastaneleri bu başarının en önemli ayaklarından birisidir. Kamu özel sektör işbirliği modeliyle geliştirilen şehir hastaneleriyle, sağlık hizmetlerinin hem kaliteli hale getirilmesi hem de yaygınlaştırılması mümkün Olmuştur . Dünyada da takdirle karşılanan sağlık alanındaki yatırımlar; vatandaşların kaliteli ve düzenli bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamış, sağlık konusundaki vatandaş memnuniyeti en üst seviyelere çıkmıştır” dedi

Vali Şimşek: “2 yıl önce açılan Tıp fakültemiz Devlet hastanemizle afiliye hale gelmiştir. Diğer taraftan 400 yataklı yeni bir ek hastanenin ve 35 Ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezinin de inşallah önümüzdeki dönenlerde yapımına başlanacaktır. Sağlıktaki bu atılım ve dönüşümü sadece modern hastanelerle ve teknolojik dönüşümlerle izah edemeyiz. Bu başarıda şüphesiz ki Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığı için ödün vermeden sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan, iyi yetişmiş nitelikli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın katkısı çok büyüktür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “ Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” cümlesiyle onurlandırdığı hekimlerimizin başarısı tüm dünya tarafından da bilinmektedir”

Konuşmaların ardından meslekte 30 ve 40 yılını tamamlayan doktorlara plaket verildi. Plaketin ardından 14 Mart Tıp Bayramı pastası kesildi.