İhlas Haber Ajansı

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Niğde'deki cinayette 4 şüpheli adliyede

Niğde’de Hüseyin Doğan’ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Niğde'de Hüseyin Doğan'ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta Hüseyin Doğan'ın (19) öldüğü silahlı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu, O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Olaya karıştığı belirlenen F.Ö.'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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