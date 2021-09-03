Niğde'deki feci kaza kameraya yansıdı

Niğde'de 2 kişinin öldüğü kaza, video çeken bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kaza anında küçük kız çocuğunun 'anne' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Niğde-Bor Yolu Gözde Evleri önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61) hayatını kaybetmiş, Züleyha Aytaş'ın çocuğu ise yara almadan kurtulmuştu. Kaza anında cep telefonu ile video çeken bir genç kaza anını anbean kaydetti. Görüntüde otomobilin hızla yayalara çarptığı ve çocuğun anne diye bağırması yer alıyor. Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul ise merkeze bağlı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

Sürücü evine gidip uyumuş

Öte yandan kazadan sonra firar eden otomobil sürücüsü O.E. (33) evine gidip uyuduğu öğrenildi. Polis ekipleri sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.