Niğde'den emekli amirallere suç duyurusu

Niğde'de, Sivil Toplum Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek Niğde Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu üyeleri Niğde Adliyesi bahçesinde bir araya gelerek bazı emekli amirallerin açıklamalarına tepki gösterdi.

Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu dönem sözcüsü Ebuzer Doğan, “Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Doğan, "Deniz kuvvetleri emeklisi" sıfatıyla yayınladıkları bildirinin içerik itibariyle bunların olsa olsa "amiral eskisi" olabileceğini belirterek şunları dedi:

“Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmasını yerinde bulduklarını ifade eden Doğan, “Biz de Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir” diye konuştu.