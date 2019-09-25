Niğdeli anneler, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek

Niğde'de, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı okuyan Emine Atıcı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişi, saygıyla yazacağını söyledi.

Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına dikkati çeken Atıcı, şunları söyledi:”Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel ulusal ve uluslararası kamu oyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz göz yaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği, tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecek"

Öte yandan Vatan Partisi Niğde İl temsilciliği HDP'nin kapatılması için imza topladı.