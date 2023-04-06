Niğdeli depremzedelerden Başkan Özdemir'e teşekkür

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen Niğdeli depremzedeler, alınan en son kararla Niğde'nin de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesinden dolayı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Özdemir, "Niğde'mizin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmesindeki uğraşlarımız için teşekküre gelen hemşehrilerimizi ağırladık. Nazik ziyaretleri için gelen tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi milletinin yanında ve olmaya devam edecek inşallah" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Başkan Özdemir, Niğde'nin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenmesinden dolayı şehrimiz 'Genel Hayata Etkili Afet Yasası' çerçevesine alındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Valimize, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Niğde Belediyesi hepimizin belediyesi"

Başkan Özdemir, "Hepinizin bildiği üzere ilk ziyaret geldiğinizde, Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat sabahından itibaren bu konuyu bire bir takip ediyor. Hiçbir mağduriyet olmaması adına bu süreç biraz uzadı. Ama Belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Niğde Belediyesi hepimizin belediyesi. Açta açıkta kimseyi bırakamayız demiştik ve dediğimiz gibi bugün sözümüzü yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız" şeklinde konuştu.