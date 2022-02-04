Niğdeli genç girişimci devlet desteğiyle koyun çiftliği kurdu

Niğde'de genç girişimci Eren Koyuncu, devletten aldığı yaklaşık 1,5 milyonluk hibe desteğiyle kurduğu modern çiftlikte küçükbaş hayvancılık yapıyor.

Merkez Sazlıca beldesinde yaşayan 24 yaşındaki Eren Koyuncu, ailesiyle birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını söyledi. 2020 yılında kırsal kalkınma desteklerine başvurduğunu belirten Koyuncu, “Yaklaşık 3 milyon liralık bir tesis kurduk. 1 milyon 400 binden fazlasını devletimiz verdi. Cumhurbaşkanımız, bakanımız, valimiz ve il müdürümüz Asım Baş'a teşekkür ederim. İşletmemiz son derece modern bir tesis oldu. Şu an çiftliğimiz, 2 bin 500 kapasiteli ve 2 bin 500 hayvanımız var. Hedefimiz 10 bin hayvan sayısına ulaşmak. Allah'ın izniyle 10 bin hayvan sayısına ulaşacağız. Hayvanlarımız İvesi ve Hamdani ağırlıklı ve Sakız melezlerimiz var. Sakız koyunlarımız kuzu ve süt için kombine bir ırk. Buradaki koyunlarımız yıllardır çalışmamızla geliştirdiğimiz hayvanlar. İkiz ve üçüz oranları yüksek. Bunların süt verimi en aşağısı 2 litre olmakla birlikte 6 litreyi gördük, ortalamamız 3,5 litre. İvesi ve Hamdani koyunlarının, süt ve et veriminin yüksek. Akkaraman koyunlarından daha çabuk etleniyor. Daha fazla süt veriyor” dedi. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftliğin küçükbaş hayvancılıkta kentin yüz akı projelerinden biri olduğunu söyledi.

2021 yılında kırsal kalkınma destekleriyle 183 projeyi faaliyete geçirdiklerini ifade eden Baş, “Bu sene kırsal kalkınma desteklerine bin 50'ye yakın başvuru yapıldı. Bu yıl kırsal kalkınma desteklerinde biraz değişiklik yapıldı, A ve B iş planı ve ekonomik yatırımlar olarak 3 bölüme ayrıldı. A iş planında 750'nin üzerinde, B iş planında ise 200'e yakın başvuru var. Ekonomik yatırımlara ise 100'ün üzerinde başvuru bekliyoruz. Bu yıl B iş planı ile ekonomik yatırımları önemsiyoruz. İnşallah hatırı sayılır proje sayısını Bakanlığa göndereceğiz" şeklinde konuştu.